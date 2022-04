«Il nous manque les buts» à Mont-sur-Marchienne

Comme au cours du match aller, Mont-sur-Marchienne a livré un match plein face au leader de la série. Contre Courcelles, les Mont-sur-Marchiennois n’ont rien lâché. Solides derrière et dans le milieu du jeu, il ne leur a manqué finalement que les occasions franches. « Depuis la reprise, on ne parvient plus à conclure nos opportunités, explique Samuel Ianetti, l’entraîneur. Le groupe est bien dans le jeu. Il concède peu ou pas d’occasion. Mais il a dû mal à trouver l’homme libre ou la bonne dernière passe. C’est dommage. » Alors qu’il était dans la course pour le tour final, avec une belle place dans le Top 5, Mont-sur-Marchienne a dû se résoudre à rentrer un peu dans le rang. « C’est dommage. C’est mon regret de cette saison. Je pense qu’il y avait moyen de faire quelque chose. Maintenant, pour le club, le contrat est rempli. Le maintien est assuré, les gars ont progressé et l’équipe vit une saison tranquille. Mais j’ai envie de plus. La saison prochaine, on se servira des bases actuelles pour faire mieux. »