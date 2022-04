ENIMAGES| El Metoui s’impose au Jogging de la Principauté de Chimay

Le vainqueur est Abdeslam El Metoui qui s’érige de plus en plus au fil des étapes comme le grand favori à la victoire finale dans le challenge. Il a devancé Alexander Diaz Rodriguez et le coureur chimacien Elian Groenne. Chez les dames, Dorothée Cupers l’a emporté. Sur la courte distance, les régionaux Romain Bailly et Elise Taminiau ont fait parler leur vitesse.

+ À LIRE | Moins de monde mais plus d’ambiance à Chimay