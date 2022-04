Face au cinquième du championnat, la tâche des PàCmen n’était pas des plus aisée. Mais à la surprise générale, les gars de Mathieu Huyghebaert ont déroulé face aux Louviérois. Ce succès signifie que le noyau B du PàC est proche du maintien. " Ce fut un match parfait. On a joué contre une belle équipe qui est en train de batailler pour obtenir sa place au tour final et qui voulait se racheter après sa déconvenue en milieu de semaine à Binche. Je suis fier des joueurs et fier de ce qu’ils ont fait , résumait le T1 du PàC. On avait bien préparé cette rencontre, en mettant des choses en place. C’est notre match le plus complet de la saison et cela arrive au bon moment ."

Les données sont simples: si le PàC s’impose à domicile face à Écaussinnes, le maintien sera acquis. " On a fait un grand pas vers le maintien. Il y aura finalement un descendant et un barragiste ." À la rue Hamal, les scènes de joies étaient chapelloises. Défait sur un score de 1-4, Courcelles descend en P4. Chapelle, lui, est champion. " Comme je l’avais dit la semaine dernière, on s’y attendait. Là, c’est mathématiquement fait. On va préparer la saison prochaine ", confiait Youri Kabeya, le T1 courcellois. Ce dernier a rempilé et tentera de regagner une place en P3.