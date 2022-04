Arbitre: T. Stevens

Cartes jaunes : Ressa, Guedj, Deschilder, Beyens,

Buts: Deschelder (1-0 s/pen, 35e; 2-1 90e), Delbergue (1-1, 84e)

SINT-ELOOIS: M. Kudimbana, Dujardin, Verhooghe, Reuse, Van de Velde (60e Tall Maki), Voskanian, Beyens, Clyncke (70e Dewaele), Deschilder, B. Kundimbana (89e Waeghe), Pupe

OLYMPIC: Cremers, Felix, Corneillie, Ghesquière (60e Perreira), Delbergue, Lioka Lima, Ito Singa, Ressa (45e Zorbo), Mansouri (45e Cottet), Guedj, Saïdane (69 Vanderbecq)

L’Olympic avait l’occasion de rejoindre Dessel en tête du classement, suite à la défaite des Anvesois à Knokke ce week-end. Mais la tâche s’annonçait ardue face à une équipe de Winkel alignant huit matches sans défaites. Les Carolos faillirent ouvrir le score, suite à un coup franc botté par Delbergue côté gauche. Le ballon était dévié par un défenseur flandrien sur le montant du but! Ito Singa tentait ensuite sa chance, mais son envoi mal appuyé passait largement à côté de la cage. Les Carolos tentaient de reproduire le jeu en losange qui avait bien réussi face à Heist. Vers la demi-heure de jeu, Winkel héritait d’un penalty converti par Deschelder. les deux équipes regagnaient le vestiaire, sur ce score d’un but à zéro. Les Dogues se montraient plus offensifs en seconde période. Ito Singa héritait d’une occasion en or mais plaçait le ballon lamentablement à côté du but. L’Olympic se portait résolument vers l’attaque. A cinq minutes du terme de la rencontre, Yassine Delbergue envoyait un missile des vingt-cinq mètres qui ne laissant aucune chance à Kudimbana. Les Flandriens en avaient plein les bottes. C’est pourtant Deschelder qui plantait son second but pour crucifier Cremers (2-1). Les Dogues ont dominé mais ont manqué de réalisme.