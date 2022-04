Le déplacement à Winkel s’annonce plus coriace que les deux derniers matches à domicile, face à des adversaires pourtant plus huppés.

Coach, dans quel état d’esprit allez vous aborder ce match?

Tout d’abord, je vais parler de Winkel, une équipe qui aligne une série de huit matches sans défaites. C’est énorme. Son dernier revers remonte à février. Nos futurs adversaires ont, ensuite, signé de bons résultats notamment des nuls, contre Dessel et Liège. C’est une équipe qui surfe sur une bonne vague. Elle possède un bloc compact et de bonnes individualités. Sur synthétique, c’est une formation technique, qui sait jouer au ballon, sur un petit terrain. Elle attend l’erreur de l’adversaire pour contrer. J’ai mon plan en tête qui dépendra des forces en présence. Mais ce sera le match le plus difficile, avant un autre encore plus difficile, au Patro. Contre Heist, en jouant en losange, nous avons été plus efficaces et c’est un système que nous tenterons de reproduire

En termes d’effectif, vous serez au complet

Aucun joueur suspendu et seul Khaida est blessé, il pourrait reprendre au Patro, mais je préfère le ménager en vue des play-off. Vanderbecq est sorti blessé contre Heist, mais rien de grave, juste un peu de fatigue, sa cheville a bien tenu.

L’ambition grimpe au sein du groupe?

Nous visons le Top 4, mais nous essayerons de terminer premier, au terme de la phase classique. Ce sera un petit défi en plus.

Vu le contexte extra-sportif, c’est difficile à gérer, dans les têtes?

Dans l’immédiat, il faut voir qui va reprendre le club, avant de prendre les décisions. Cela concerne mon groupe et il y a les supporters dans l’expectative. J’encourage d’ailleurs mes joueurs à prester à leur meilleur niveau de toute façon, mon rôle est, aussi et surtout, de les faire progresser, pour les amener le plus haut possible.