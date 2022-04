La saison est terminée pour les Ladies

CASTORS: 36/77 (8x3), 13/19 LF, 52 reb., 23 ass., 13 ftes. KONIG 10, RAMETTE 18, Balaban 8, Hering 3, Kapenga 1, Hamilton 9, BEREZHYNSKA 13, Lindstrom 13, DORNSTAUDER 12, LISOWA 6.

SPIROU: 16/54 (0x3), 3/3 LF, 29 reb., 8 ass., 16 ftes. Hambursin 2, CAMBIOLI 5, DUPIRE, BOTTRIAUX 2, Mukeba D. 4, MUKEBA L. 12, MENSE 8, Hermans 2.

Deux petits changements par rapport au match de mercredi (42-95). La présence en civil sur le banc carolo de la Hongroise Gorjanacz et la présence sur le terrain de Ramette, avec un gros tape sur la cuisse. "Elle a pris un gros coup dans les deux dernières minutes du match au Spirou. La veille de la rencontre, elle avait encore mal. Si elle ressent la moindre gêne, on la sortira du jeu" , expliquait la Team Manager Schuurmans.

Alignée dans le cinq de base, Ramette et ses coéquipières produisirent deux accélérations dévastatrices que les 150 spectateurs purent apprécier à leur juste valeur. Un 11-0 puis un 13-0 amenèrent 15-7 (6e) et puis 28-7 au quart.

Le Spirou, cinq victoires en championnat et une huitième place arrachée in extremis, n’était pas venu pour la gagne à Braine-l’Alleud. La défaite fait donc partie de l’apprentissage pour les jeunes Belges alignées. Des Hennuyères qui n’ont jamais démérité malgré un écart grandissant et un pourcentage trop insuffisant à la mi-temps (27%): 52-17.

Signe que le banc apportait son écot, neuf Brabançonnes avaient déjà transpercé les filets. Lynn Hering n’avait pas marqué mais son énergie en défense et son sens de l’altruisme avaient mis ses partenaires dans des conditions idéales. À l’inverse, Charleroi se compliquait la vie.

Le coach Poppe devait réagir en bord de touche: "Hé les filles, c’est pas le jeu des 10 passes. Vous êtes seule, vous shootez."

De suspense, il n’en était évidemment plus question.

En faisant tourner son effectif et en se faisant plaisir via la bagatelle de 23 passes décisives, Braine se dirigeait tranquillement vers les demi-finales. Charleroi n’avait fait ni le poids ni de la figuration en se battant jusqu’à la dernière minute: 93-35.

Les Castors Braine ne connaissent pas encore le nom de leur adversaire en demi puisque Phantoms Boom est allé gagner aux Panthers (sans Brewer) et a égalisé (1-1). La demi-finale aller aura lieu à Liège ou à Boom le jeudi 14 avril.

Braine et la salle André Renauld accueilleront la demi-finale retour le samedi 16 (20h30). La belle éventuelle est programmée le lundi de Pâques (18/4) aussi à 20h30.