La Wapa League s’invite au Sporting!

Il suffit de s’inscrire avant le 10 avril. Les équipes s’affronteront alors tous les vendredis, du 20 mai au 17 juin, au Royal Charleroi Sporting Club, sur le site d’entraînement de Marcinelle. Ce tournoi se déroulera après les journées de travail, de 18h à 22h30. Une manière de faire du sport en alliant détente et festivités, durant la trêve estivale. Les meilleures équipes participantes se battront pour le titre, lors de la grande finale, qui aura lieu le samedi 18 juin, en journée.

Un tournoi mixte pour les pros et amateurs!

Ce tournoi s’adresse à tous les amateurs (trices) et professionnels (elles) du ballon rond et se jouera à 7 contre 7, avec un minimum de trois filles sur le terrain. Donc mesdames n’hésitez pas à chausser vos crampons! Ce tournoi se veut également solidaire car chaque joueur contribue en faisant un don de 50 euros pour participer. Ces dons seront versés à l’association WAPA international, dont la mission est de lutter contre l’utilisation d’enfants dans les conflits armés et pour leur réintégration au sein des communautés renforcées. La Wapa League permet de financer des programmes de réintégration menés par des partenaires locaux en post-conflit ou transition vers la paix. En République démocratique du Congo, en Colombie, au Sri Lanka et en Ouganda.

N’hésitez plus à vous inscrire via le site: https ://act.wapainternational.org/fr-FR/wapa-football-league-2022