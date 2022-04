Carte jaune: Nys

But: Delbergue (1-0, 60e)

OLYMPIC: Cremers, Felix, Corneillie, Ghesquière, Delbergue (90e Kakudji), Vanderbecq (58e Ressa), Lioka Lima, Ito Singa, Zorbo (70e Cottet), Guedj, Saïdane

HEIST: Van Aerschot, Wijns, Nys, Absisan (80e Sen), Rosy, Ferreira, Mmaee, Orye, Englebert, Lemti, Vande Cauter

Lors de cette journée d’alignement, l’Olympic affrontait une nouvelle fois un club anversois à domicile, après le leader Dessel. Cette fois c’était au tour de Heist, septième au classement, de donner la réplique aux Carolos.

Passé le premier quart d’heure d’observation, ce sont les AnversoIs qui se créaient la première occasion, suite à un envoi puissant de Nicolas Orye qui frôlait le cadre du but défendu par Cremers. Sous une pluie battante, les Carolos dominaient les débats, mais ne se montraient pas dangereux, à l’image du match de samedi dernier.

M. Ledda ramenait ensuite les protagonistes au vestiaire. Au début du second time, les Carolos faillirent ouvrir le score, sur une tentative de lob de Guedj, déviée en corner par le portier anversois. Ressa montait sur le terrain vers l’heure de jeu, en remplacement de Vanderbecq blessé et apportait directement sa griffe. Sur un centre calibré, il trouvait Delbergue au point de penalty et le numéro neuf carolo trompait Van Aerschot, d’un envoi puissant au centre du but.

Les Dogues continuaient de prendre leur adversaire à la gorge et manquaient le break à cinq minutes du terme, Cottet loupant l’immanquable.

L’essentiel était néanmoins acquis. Les Dogues prennent la deuxième place du classement général!