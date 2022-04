Grégory Dujacquier avait de la réserve

La participation était sensiblement la même qu’en 2019."Nous sommes conscients que sans le concours d’un challenge nous aurons difficile d’avoir plus d’impact, c’est pourquoi nous allons entamer des démarches auprès des responsables du Guérit pur tenter de rejoindre leur programme de courses. Une manche se déroule à Strée, près d’ici donc pourquoi pas la nôtre? Et peut-être allons-nous avancer la date pour ne plus être en concurrence avec d’autres épreuves."En effet ce dimanche se déroulaient en même temps les Foulées Filamarchoises.

Grégory Dujacquier, le préparateur physique auprès des jeunes de l’Olympic Charleroi, a l’habitude d’aligner les kilomètres puisqu’il a déjà fait quatre marathons (avec comme meilleur chrono 3h13). Les 12 km ne lui faisaient donc pas peur!"Il y a huit jours j’étais encore au semi-marathon de Gand que j’ai couru en 1h28. Ce dimanche l’effort était bien différent. J’habite Gozée et donc je connaissais bien ce parcours qui alterne portions roulantes et plus techniques dans les bois."

Ismael Maton et Benjamin Biettlot sont restés ensemble quasiment de bout en bout."C’est déjà souvent le cas en entraînement,explique Benjamin.Et même l’an dernier lorsque l’épreuve était étalée sur une semaine. Cette fois Ismael m’a lâché dans la dernière côte."

Les parcours restent encore balisés

Les deux amis n’étaient pas sur leur terrain de prédilection."Nous sommes davantage habitués à courir sur routes, notamment dans les manches du challenge de Hainaut",précise Ismael.

Parallèlement à la course se déroulait une marche Adeps avec des portions communes."Ce n’était pas toujours évident de slalomer mais les marcheurs étaient très respectueux", tenaient-ils à préciser.

"Cette victoire sur la courte distance est ma toute première, explique de son côté Bastien Loncke. Au moment de m’élancer je pensais qu’il n’y avait que 6 km. J’ai donc été surpris de devoir en faire un de plus. Heureusement il était plutôt roulant… Car J’avais fait beaucoup d’efforts pour précédemment."

À noter que, avec l’autorisation de la commune, les parcours resteront balisés durant quinze jours. Une belle occasion pour ceux qui n’étaient pas là ce dimanche de découvrir ce circuit attrayant passant notamment par l’abbaye d’Aulne.