Beaucoup moins de monde à Forchies-la-Marche

Créées par le regretté Oscar Dumont et reprises depuis quelques années par le groupe folklorique du Deuxième Régiment des Zouaves, les Foulées Filamarchoises sont l’un des moments les plus importants dans la vie sportive de Forchies. Jadis cette course emblématique et très populaire a attiré près de 600 coureurs et couronné quelques grosses pointures régionales de la course à pied. Dimanche ils étaient à peine une centaine pour la 35eédition."Cela s’explique par notre éviction du challenge de Hainaut,lançait avec dépit l’organisateur Daniel Lepage.Nous en avons été éjectés sans trop savoir pourquoi. Le nombre de courses y figurant a été drastiquement réduit et malheureusement nous faisons partie de celles qui sont restées sur le carreau. Est-ce parce que contrairement à d’autres nous n’avons pas organisé l’an dernier notre épreuve en mode virtuel?"