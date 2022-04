Arbitre: M. Cyx.

Carte jaune: De Brabander.

Buts: Théry (0-1, 51e), Bux (1-1, sur pen., 57e), Hemal (2-1, 70e).

RANSART: Minsart, Venezia (91eCosse), Castellana, Courtin, Hemal (77eGrégoire), Fragapane, Steens, Yedoh (75ePrévot), Crocco, Bux (87eNiati-Fika), Miceli.

SOLRE/SAMBRE:Bilteryst, Boulanger, De Brabander, Théry, Gailliez, Geenen, Arnould, Lefevere, Dechèvre (84eVirgili), Pétrisot (78eCuche), Nicolay.

Les Tuniques Bleues ont, pourtant, eu toutes les cartes en main pour aller chercher trois unités importantes dans leur course vers la sérénité. Mais ce sont les Cougars, menés, qui ont fait preuve de caractère et d’organisation pour inverser la tendance et s’adjuger le derby. Un petit derby dont la première période s’est révélée pauvre en occasions. Les deux formations auraient, toutefois, pu débloquer le marquoir: la tête de Venezia était repoussée par le cadre et la frappe de Lefevere stoppée par Minsart.

Solre s’écroule

En seconde période, par contre, la rencontre a connu de nombreux temps forts. Seul dans le petit rectangle, Hemal loupait le 1-0. ce que ne faisait pas Théry de l’autre côté du terrain lorsque Minsart repoussait dans ses pieds la tentative de Lefevere. Mais la joie solrézienne ne durait guère. Quelques minutes plus tard, De Brabander accrochait Bux dans le rectangle et évitait de justesse la double peine. Ce qui n’empêchait pas ce même Juliano Bux de remettre les deux formations à égalité.

Plutôt dominatrice jusque-là, les Tuniques Bleues s’écroulaient d’une pièce même si Boulanger héritait d’une énorme possibilité de les remettre aux commandes.

C’était, plutôt logiquement, Hemal et les Ransartois qui emportaient la mise. Sans jamais se rassurer malgré des possibilités de Venezia puis Niati-Fika.