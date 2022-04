Pas de choc à Couillet

Goutroux 1 - Ronquières 1

Selon leur entraîneur Mohammed Lainous, les Goutrousiens ont engrangé un bon point, même s’ils ont été rejoints en fin de match. C’est Si-Larbi qui les avait mis aux commandes sur coup franc à la 20e.

Mellet 6 - Péronnes 0

Sans leur coach Zorbay Sahin, parti en Turquie pour des raisons personnelles, les Melletois ont vaincu la lanterne rouge. Les réalisations sont signées Cunche (2), Scheerfaut, Sevrain, Cavallero et D’Angelo.

Gouy 4 - Trazegnies 3

On a vu des buts lors de ce derby, en particulier celui d’Evrard et le triplé d’Ernalsteen en faveur des Gouytois. Vu l’absence de l’arbitre, c’est Lelio Di Mezzo, l’entraîneur trazegnien, qui a sifflé cette rencontre entre amis.

Forchies 1 - Anderlues 1

Menés au score, les Filamarchois ont égalisé à la 88egrâce à Piraux. Malgré cela, leur mentor Fabian Bertrand ne pouvait cacher sa frustration:"On a trop raté devant le but. Je devais me passer de mes attaquants Gilot, parti avec l’équipe A, et Darji, suspendu."L’entraîneur a aussi dévoilé les noms de ses premières recrues. L’attaquant de Roux B, Jordan Jacobs, a donné son accord. Anthony Picariello et Mauro Trivillin quittent aussi Roux pour effectuer leur retour à Forchies.

Snef 12 - Chapelle 1

Les Chapellois ont vécu un calvaire hier en subissant leur plus lourde défaite de toute la saison.