Cartes jaunes: Bonafede, Ramsert, Abrassart.

Buts: Detemmerman (0-1, 14e), Mesrouri (1-1, 24e), Huyzentruyt (1-2, 36e), Urbain (2-2, csc, 76e), Mesrouri (3-2, 77e; 4-2 sur pen., 89e).

MONTIGNIES: Igot, Hanoulle, Carboni, Spiniello, Lange (51eDresselaers), M. Gaspard, Struyven, Mesrouri, Frate, Bah (67eL. Gaspard), Bonafede (58eRagatzu).

PAYS BLANC ANTOINIEN:Carbonnelle, Ciot, Detemmerman (62eDevillers), Urbain, Ramser, Delval, Van Assche, Huyghebaert, Daxhelet, Huyzentruyt, Haillez (78eAbrassart).

Les Montagnards n’ont pas retenu l’avertissement lancé par Ciot, dont le tir est sauvé sur la ligne par Hanoulle à la 13e. Dans la minute suivante, Urbain adresse un long ballon vers Detemmerman.

Son enchaînement contrôle et frappe ne laisse aucune chance à Igot. Sur un tir pourtant mou, Mesrouri surprend Carbonnelle et rétablit l’égalité. Mais le Pays Blanc reprend l’avantage à la suite d’un corner de Ciot. Placé au deuxième poteau, Ramser reprend le ballon de la tête mais c’est Huyzentruyt qui le pousse dans les filets. Un but qui a provoqué l’ire de l’équipe locale, voyant une faute sur Mesrouri.

Remise en question

"À la mi-temps, il y a eu une remise en question, confie le coach Thierry Briquet.En deuxième période, les joueurs sont allés chercher la victoire, nous ne pouvions pas nous contenter d’un nul."

Après la reprise de M. Gaspard sur la latte, Montignies bénéficie d’une déviation malencontreuse d’Urbain suite à une rentrée en touche d’Hanoulle. Cette action chanceuse lance une fin de match épique avec Mesrouri, auteur de deux nouvelles réalisations. Son triplé sera peut-être décisif dans la course au maintien.