Je l’entrevois de la façon la plus positive possible. On va essayer de balayer le passé et aller de l’avant. D’après les échos, il n’y aurait pas de descendants. Toutefois, nous ne voulons pas terminer derniers. Nous sommes passés à un set des play-off et nous n’avons pas fait un mauvais championnat. Je trouve le système mal fait. On a frôlé les quatre premières places et on se retrouve à jouer les play-down. Cela me semble illogique mais j’accepte, c’est comme ça!

Ostende sera un adversaire coriace. Les Côtières vous font-elles peur?

Peur, je ne dirais pas. Il faut que nous démontrions nos qualités et notre valeur. Je m’attends à un sursaut d’orgueil de la part de mes filles.

Qu’en est-il de l’ambiance au sein de groupe.

L’ambiance est correcte. Il faut que tout le monde apprenne de ses erreurs. Nous devons regarder devant nous. Personnellement, je sais où j’ai fauté. Concernant le grabuge actuel, je pense que si nous avions gagné un set en plus durant la phase classique du championnat, nous serions dans une spirale positive. Là, notre élimination en barrage contre Anvers fut une catastrophe. Ce qui se passe avec Flore Evrard est malheureux. Ça prend des proportions énormes. De mon côté, c’était un choix sportif. Il est vrai qu’il y a encore des choses à corriger mais c’est le cas dans tous les clubs! Concernant les débats sur les réseaux sociaux, je n’y prends pas part et je préfère ne rien savoir. Il est toujours plus facile de parler derrière un ordinateur qu’en face.