Mont-sur-Marchienne dans la même veine

L’aller était resté en travers de la gorge."Avec le Canter, ce déplacement avait été le pire de la saison (88-83), d’autant plus que nous nous y étions déjà imposés en trente-deuxième de Coupe AWBB (48-66)."Pascal Chouli, le coach mont-sur-marchiennois, ne pense donc pas revanche mais mise au point. Du moins si ses gaillards poursuivent dans la même veine que mercredi face à Neufchâteau."On aurait pu croire que nous allions exploser quand Ben Blaise rejoint sur le banc Cauchy et son frère Thomas, déjà éliminés. De plus, Piérard se blesse en début de quatrième quart. Mais nous avons continué de rivaliser. Malgré le poids des fautes, nous livrons un bon match en défense face au leader. Nous parvenons à museler Geubel, ce qui n’est pas rien. Par contre, nous n’avons pas su contenir Mathis Bizimana. À l’aller, nous avions su mettre les jumeaux sous l’éteignoir."