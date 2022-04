Charleroi B: une correction à faire oublier

On l’a dit et répété assez souvent: l’objectif premier du groupe d’Anthony Stevens est d’assurer le maintien sur le terrain, quand bien même celui-ci est automatique cette saison. Au fil des semaines, la situation s’est décantée. Cela se jouera entre le Royal IV et le Spirou B, avec possible implication du duo constitué de Gand et du Gembo.