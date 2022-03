L’enjeu: la première place

Le championnat est complètement relancé: en l’espace de quelques jours, Ganshoren a encaissé ses deux premières défaites de la saison, contre Brunehaut, où le CFB est attendu samedi prochain, puis ce mardi à Namur B! Cela tombe évidemment bien pour Fleurus, qui attend de pied ferme les Bruxelloises ce jeudi soir (21 heures)."Notre objectif premier est de rester invaincus à domicile, avec je l’espère un fort soutien du public. Renverser l’average(-18 à l’aller) a pparaît plus délicat mais il ne sert à rien de se mettre de la pression inutile: concentrons sur l’essentiel: la gagne", analyse Jérémy Prinsen. Lundi, le coach n’avait que six filles à disposition. Émilie Saucin travaillait. Yseline Delire était au repos suite à une alterne au genou. Enfin, Loïse Foerster était endeuillée par le décès de sa grand-mère maternelle, la veille. Toutes nos condoléances à Dominique, l’épouse de Thierry, et à la famille.