Tchalou reconduit le contrat de ses passeuses

Avoir ce duo aide beaucoup. les Thulisiennes."Il n’y a pas de rivalité entre elles. Pour l’ambiance du groupe, c’est vraiment un avantage. Mon groupe est plus serein. La maturité d’Agata Blairon aide beaucoup l’équipe. De plus, nous nous entendons super bien Lien et moi. On plaisante toujours avec le fait que nous sommes liés à vie. J’offre un contrat à vie à Lien (rires)."