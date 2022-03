L’Ultra Challenge de François Dutry

Cet Ultra Challenge prendra la forme de quatre événements majeurs: la Conquête des Ardennes (Ultra cyclisme), l’Ultra Tour des Sources (Ultra randonnée), l’Ironlakes (Ultra triathlon) et le Relais pour la Vie (Ultra randonnée)."Via ces événements, ma volonté est de mettre un coup de projecteur médiatique sur l’importance de la prévention des cancers en encourageant chacun(e) à bouger plus, à manger plus sainement et à se protéger des rayons UV pour toutes les activités de plein air. Dans ce contexte, je serai l’Ambassadeur Sportif des Relais pour la Vie à Mons, Tournai, Charleroi, Namur, Liège, Braine et à Bruxelles."

Ces défis, François Dutry souhaiterait les partager."Des proches m’ont dit qu’ils viendraient marcher ou rouler avec moi quelques minutes, heures ou jours pendant l’un ou l’autre des défis. J’ai décidé d’aller plus loin, en invitant tous ceux qui le souhaitaient, à me rejoindre sur ces défis, pour lui offrir le plus de résonance possible."

Une équipe de 2000 partants aux 20 km de Bruxelles

Par ailleurs, François Dutry s’est lancé dans un autre challenge un peu fou: créer une équipe de plus de 2000 participants pour les 20 km de Bruxelles du 29 mai, toujours au profit de la Fondation contre le cancer."Monter la plus grande équipe de l’histoire des 20 km de Bruxelles est un sacré défi. Je remue tous les réseaux pour atteindre ce doux rêve de dépasser la barre des 2000 personnes. Il ne faut pas être un super-joggeur puisque les délais passent de 4 à 5 heures, ce qui va permettre à un grand nombre de marcheurs de se joindre à nous."

Il aura le soutien dans son entreprise de Catherine Lallemand, ancienne vainqueur de l’épreuve.

Infos: francoisdutry@skynet.be – 0498/25 66 78