Le leader à l’Olympic

À la Garenne, le bât a surtout blessé au niveau défensif, pour cause de concentration et d’implication défaillante. Si les Mont-sur-Marchiennois ne montrent pas un entrain plus élevé, ils risquent bien de passer une mauvaise soirée face à un adversaire chez qui, faut-il le rappeler, ils s’étaient imposés à l’aller, soulignant si besoin en était leur potentiel élevé. Ceci dit, le retrait volontaire du pivot Behaderovic a changé la donne depuis.