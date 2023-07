Montigny-le-Tilleul: plusieurs usagers d'un distributeur de billets bousculés et volés

Les 27 mars et 3 avril derniers, Abdelkader a dupé des personnes âgées de 69 et 84 ans au sein des banques Belfius et BNP Paribas Fortis à Montigny-le-Tilleul. Lors des deux vols, le prévenu a usé de la même technique pour parvenir à ses fins en faisant croire à ses victimes qu’un billet de 5 ou de 10 € était tombé. Une bousculade plus tard, l’argent qui venait d’être retiré au distributeur se retrouvait comme par magie dans les mains d’Abdelkader.