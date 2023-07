Montigny-le-Tilleul: le "Polak" a manqué de discrétion entre un excès de vitesse et une forte odeur de cannabis

Dépanner des amis

Dans la sacoche de Christophe, plusieurs petits pacsons de cannabis et de cocaïne sont découverts. Dans un autre sac, c’est un sachet contenant du cannabis qui est retrouvé. Au total, 152 grammes de cannabis et 16 grammes de cocaïne sont saisis.

Invité à s’expliquer, le vingtenaire passe directement aux aveux. "Il explique vendre depuis 2 mois environ lors de soirées et achète sa matière non loin du centre-ville de Charleroi", précise le parquet.

Celui qui est surnommé "le Polak" confirme, face à la justice, avoir débuté la vente pour financer sa consommation. "Je consommais en soirée et ça coûtait cher. J’ai commencé alors à dépanner des amis." Via des messages échangés sur l’application Snapchat, le jeune dealer vendait le cannabis à 10 euros/gramme et la cocaïne à 70 euros/gramme. L’enquête a permis de mettre en lumière l’existence de sept clients.

Une bonne leçon

Si, au départ, le parquet comptait requérir, comme de coutume dans ce type de dossier, une peine de 18 mois de prison, la substitute Lecomte a changé de fusil d’épaule en audience. Une suspension probatoire ou une peine de travail est souhaitée. À la défense, une mesure de faveur est aussi plaidée pour ce qui fut une "erreur de parcours " et qui servira d’électrochoc.

Jugement jeudi prochain.