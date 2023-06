L'ancienne plaine de jeux de Bomerée, propriété de la Ville de Charleroi, va enfin être mise en vente

Charleroi parviendra-t-elle à vendre ce terrain d’un peu plus de 6 hectares et ses anciennes constructions à… Montigny-le-Tilleul ? C’est l’espoir affiché par l’échevin en charge des Bâtiments Xavier Desgain. Mais la date de la vente n’est pas la seule inconnue de ce dossier. On n’a aucune idée de la valeur de l’ancienne plaine de jeux de Bomerée, propriété de la Ville. Et pour cause: une étude de sols exécutée en 2016 a fait apparaître la présence de pollutions sur le site (zinc, hydrocarbures et huiles minérales).