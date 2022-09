Trop de bruit dans son sommeil: Gilles se réveille sous les coups de poing de son «ami»

Condamné à 15 mois de prison par défaut, Gilles a formé opposition au jugement et espère obtenir une peine de probation autonome à la place des quinze mois de prison. S’il est bien en aveu d’avoir boxé son ancien hébergeur et désormais ex-ami, il invoque une tout autre raison pour expliquer sa violente réaction. "Il y a eu des insultes sur moi et sur mon fils. Et en plus, il m’a cassé un verre sur la tête", justifie l’opposant.

Mais ce dernier détail du verre cassé sur le visage ne ressort pas du dossier, corrige la substitute du procureur. Pour elle, la confirmation du jugement doit être prononcée, le 3 octobre prochain.