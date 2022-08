Montigny-le-Tilleul: deux blessés graves à la suite d’une collision entre une voiture et une moto

Ce samedi soir, vers 20h, un très grave accident de la route s’est produit rue de Gozée à Montigny-le-Tilleul. À hauteur du snack "La Frite Dorée", une voiture et une moto sont entrées en collision. Le véhicule quittait son emplacement quand un groupe de motards arrivait en provenance de l’hôpital André Vésale. Malheureusement, une moto n’a pas pu éviter le choc avec la voiture. L’engin s’est couché un peu plus loin sur la route. Un homme, le pilote, et sa passagère, ont été sérieusement blessés. Les deux personnes ont été conditionnées sur place durant plus d’une demi-heure. Deux ambulances et deux SMUR ont pris en charge les deux personnes.