Montigny-le-Tilleul: deux blessés graves à la suite d’une collision entre une voiture et une moto

Malheureusement, une moto n’a pas pu éviter le choc avec la voiture. L’engin s’est couché un peu plus loin sur la route. Un homme, le pilote, et sa passagère ont été sérieusement blessés. Les deux personnes ont été conditionnées sur place durant plus d’une demi-heure. Deux ambulances et deux SMUR ont pris en charge les deux personnes.

La passagère a été transportée à l’hôpital André Vésale, le pilote lui a été emmené au CHU Marie Curie de Lodelinsart. Plusieurs équipes de la zone de policiers Germinalt ont bloqué la circulation et mis en place une déviation le temps de l’intervention des secours. Le dépanneur ACF Motor s’est chargé de l’évacuation des véhicules accidentés