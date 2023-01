Pour une cause encore indéterminée, le chauffeur a dévié vers sa droite, a violemment percuté un arbre se trouvant en bordure du chemin. La voiture a pratiquement été disloquée par le choc et a eu le moteur presque arraché, avant de revenir sur la chaussée.

Un automobiliste de passage s’est arrêté et a prévenu les secours formés des pompiers de Jumet avec la désincarcération et balisage sous les ordres du lieutenant Malanion et du sergent Georges. Se sont également rendus sur les lieux trois ambulances et deux SMUR dirigés par le docteur Jacques, ainsi que plusieurs équipes de la zone Brunau chargés de veiller à la circulation.

e passager arrière a pu être facilement extrait du véhicule et transporté en milieu hospitalier. Le passager avant a dû être désincarcéré avant d’être conduit à Marie Curie. La situation du conducteur a été pus délicate car ce dernier plus grièvement blessé a dû être stabilisé durant 30 minutes avant d’être extrait et conduit également à Marie Curie.

Le dépanneur Montebello s’est chargé de dégager l’épave. Le constat a été effectué par la police locale Bruneau.