"On avait dû travailler deux ans pour obtenir les subsides, les autorisations régionales et du parquet, faire le marché… Ce type de comportement me rend dingue et me désespère", avait confié Mathieu Perin, avant de publier (voir en bas de l’article) quelques éléments de fact checking pour tordre le cou à certaines contrevérités.

Entre-temps, "la Wallonie" a remis le radar en état. Et le bourgmestre de taper sur le clou… "Les radars fixes ne sont pas là pour ‘faire de l’argent’, mais bien pour faire ralentir les véhicules."

"100% des radars sont implantés dans des endroits où il y a vraiment des problèmes de sécurité routière et de nombreux accidents. Les endommager, c’est non seulement un acte incivique mais c’est en plus s’exposer à de très lourdes sanctions", précise Benoit Godart, porte-parole de l’Institut VIAS, qui évoque de la "folie" puisque les amendes peuvent aller jusqu’à 12.000 euros.