Double meurtre à Forchies-la-Marche: 25 ans de prison pour Francis Vandy

Dans son arrêt, la cour d’assises a tenu compte de la gravité extrême des faits, qui ont causé la mort violente de deux hommes, des conséquences pour la famille des victimes. Mais aussi de l’audace, de la détermination, de la violence dont a fait preuve le condamné, alors qu’il n’était fait atteinte qu’à son droit de propriété. La personnalité de Vandy, la fonction qu’il a exercée au sein de la police, sa personnalité, son absence de regrets et d’empathie sont également évoqués. Son état de santé et son âge ont été pris en compte comme circonstances atténuantes.

Le procureur général Hustin avait requis plus tôt dans la journée 23 années de prison à l’encontre du meurtrier, alors que la défense du meurtrier demandait aux jurés de reconnaître deux circonstances atténuantes à celui-ci: son état de santé précaire et son âge d’une part et les intrusions répétées sur son terrain d’autre part.

Pas de préméditation, mais une même peine

La cour d’assises de Namur a reconnu jeudi Francis Vandy, 73 ans, coupable du meurtre de Gabriel Ghelmegeanu. La préméditation de celui-ci, l’enjeu de ce second procès en assises, n’a pas été retenue par les jurés, qui ont estimé que le court laps de temps entre les deux tirs mortels ne lui avait pas permis de préméditer son crime.

L’accusé avait été reconnu coupable d’un meurtre et d’un assassinat et d’infractions à la loi sur les armes le 29 septembre 2022 et condamné à 25 ans de prison par la cour d’assises du Hainaut. Décision qui a été cassée par la cour de cassation le 8 février 2023. Les jurés de la cour d’assises de Namur devaient uniquement se prononcer au sujet de la préméditation du meurtre de Gabriel Ghelmegeanu.

Francis Vandy, ancien membre de la police judiciaire fédérale, avait reconnu avoir tiré le 28 août 2019 à Forchies-la-Marche (Fontaine-l’Evêque) sur deux frères d’origine roumaine qui pêchaient au bord de son étang.