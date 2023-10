Assises de Namur : la défense demande de reconnaître deux circonstances atténuantes à Francis Vandy, coupable de 2 meurtres

La cour d’assises de Namur a reconnu jeudi Francis Vandy, 73 ans, coupable du meurtre de Gabriel Ghelmegeanu. La préméditation de celui-ci, l’enjeu de ce second procès en assises, n’a pas été retenue par les jurés, qui ont estimé que le court laps de temps entre les deux tirs mortels ne lui avait pas permis de préméditer son crime.

Me Charles a rappelé que la cour d’assises de Mons, lors du premier procès, avait reconnu 2 circonstances atténuantes à Francis Vandy : son état de santé précaire et son âge. Mais aussi les intrusions répétées sur son terrain, qui ont induit un énervement certain. “On ne peut pas nier qu’un contexte est lié au fait. Il y a eu plusieurs intrusions, on ne sait même pas les chiffrer. Au moins 4, et ils venaient depuis 2015. Il y a eu des tirs de sommation. Quant à son état de santé, il n’est pas bon, il est reconnu invalide à plus de 70 %, pièces médicales à l’appui. Dans son état, être détenu est plus difficile que pour quelqu’un d’autre.”

L’avocat a aussi évoqué l’absence d’empathie évoquée par le procureur général. “Il peut paraître antipathique, froid, dur. Mais il l’a dit dans son audition : “Ce qui est arrivé est triste et dramatique”. Sa carrière dans la police lui a forgé une carapace. Il a répété ses regrets lors de l’instruction d’audience. Mais il ne montre pas ses sentiments. Ne considérez pas sa froideur comme une absence d’empathie et de regrets.”

Après la plaidoirie de son avocat, Vandy a pris la parole : “Je regrette amèrement d’avoir agi en pleine panique. Je présente de nouveau mes regrets les plus sincères, je comprends le désarroi des proches des victimes et je réitère mes excuses.”

L’accusé avait été reconnu coupable d’un meurtre et d’un assassinat et d’infractions à la loi sur les armes le 29 septembre 2022 et condamné à 25 ans de prison par la cour d’assises du Hainaut. Décision qui a été cassée par la cour de cassation le 8 février 2023. Les jurés de la cour d’assises de Namur devaient uniquement se prononcer au sujet de la préméditation du meurtre de Gabriel Ghelmegeanu. Francis Vandy, ancien membre de la police judiciaire fédérale, avait reconnu avoir tiré le 28 août 2019 à Forchies-la-Marche (Fontaine-l’Evêque) sur deux frères d’origine roumaine qui pêchaient au bord de son étang.