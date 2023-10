Assises de Namur : 23 années de prison requises à l’encontre de Francis Vandy pour 2 meurtres et des infractions à la loi sur les armes

La cour d’assises de Namur a reconnu jeudi Francis Vandy, 73 ans, coupable du meurtre de Gabriel Ghelmegeanu. La préméditation de celui-ci, l’enjeu de ce second procès en assises, n’a pas été retenue par les jurés, qui ont estimé que le court laps de temps entre les deux tirs mortels ne lui avait pas permis de préméditer son crime.

Le procureur général a rappelé que les faits dont Vandy a été reconnu coupable sont passibles de 20 à 30 ans de prison, et qu’il avait déjà presque effectué 4 ans de détention préventive. Mais aussi que Francis Vandy, de par sa fonction de haut gradé dans la police, était chargé de faire respecter la loi, pas de l’enfreindre.

Le procureur général a demandé aux jurés de ne pas reconnaître de circonstance atténuante au meurtrier. Il a mis en avant la détermination du septuagénaire, les armes utilisées, la vengeance qui l’animait, la douleur des victimes. Mais aussi la personnalité de l’ancien commissaire. “Il n’a pas d’antécédent judiciaire, je ne peux pas le nier. Il a cependant déjà exhibé une arme lors d’un vol qu’il a commis dans un magasin en 2010. Il n’a pas été condamné, évoquant une démence fronto-temporale fort discutable. ”

Et de poursuivre : “Je n’ai pas perçu une once d’amendement dans son discours. Il n’y a pas de regrets sincères chez lui. Durant l’instruction d’audience, il a campé sur sa position qui consistait à dire qu’il avait été provoqué. Il a posé les bases de ce qui s’est passé ce jour-là, en se rendant armé sur les lieux du crime. Au vu des mensonges et manipulations, on est encore loin des aveux complets. Il n’a, par ailleurs, pas l’air torturé par ce qu’il a fait. ”

L’accusé avait été reconnu coupable d’un meurtre et d’un assassinat et d’infractions à la loi sur les armes le 29 septembre 2022 et condamné à 25 ans de prison par la cour d’assises du Hainaut. Décision qui a été cassée par la cour de cassation le 8 février 2023. Les jurés de la cour d’assises de Namur devaient uniquement se prononcer au sujet de la préméditation du meurtre de Gabriel Ghelmegeanu. Francis Vandy, ancien membre de la police judiciaire fédérale, avait reconnu avoir tiré le 28 août 2019 à Forchies-la-Marche (Fontaine-l’Evêque) sur deux frères d’origine roumaine qui pêchaient au bord de son étang.