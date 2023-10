Double meurtre à Forchies-la-Marche: "Vandy mérite de mourir en prison", selon le fils d'une des victimes

Francis Vandy, ancien membre de la police judiciaire fédérale, a reconnu avoir tiré le 28 août 2019 à Forchies-la-Marche (Fontaine-l’Evêque) sur deux frères d’origine roumaine qui pêchaient au bord de son étang.

Les proches des victimes étaient présents à la barre mercredi matin. La veuve de Constantin Tomescu a expliqué qu’ils se sont rencontrés en Roumanie et sont venus ensemble en Belgique en 2014, en passant par la France, l’Espagne et l’Italie. Deux enfants sont nés de cette union. Constantin a travaillé comme récolteur de fruits et légumes, mais aussi comme chauffeur et jardinier à la commune de Courcelles. “Il était bon mari, travailleur, un très bon père. Il était très lié avec son frère, Gabriel Ghelmegeanu, qui a aussi été tué ce jour-là.”

"Il aurait dû appeler la police, pas les tuer"

Les deux hommes étaient passionnés par la pêche. Ils ramenaient du poisson à la maison, “en petites quantités”. “Ils m’avaient dit qu’on avait tiré en leur direction lors d’une partie de pêche. On leur avait dit qu’ils ne pouvaient pas pêcher là, mais ils n’avaient pas vu de panneau interdisant de pêcher à cet endroit. On aurait dû appeler la police s’ils faisaient quelque chose de mal, pas les tuer.”

Le frère cadet des deux victimes s’est ensuite présenté devant le tribunal. “J’ai déjà pêché là-bas une fois, car mon frère et moi travaillions à proximité de l’étang. Ils m’avaient proposé d’y aller le jour du meurtre mais j’ai refusé. Ils m’ont appelé pour me dire que la pêche était bonne ce soir-là.”

Le fils de Constantin Tomescu a été entendu également. “Nous étions très liés avec mon papa. On allait au foot, à la pêche,… Il ne dégageait pas de violence. J’étais souvent avec mon oncle, avec qui on plaisantait beaucoup. J’ai été quatre fois aux étangs. La première fois quand j’avais 12 ans. Une autre fois, un homme avec un fusil et un homme avec un chien sont arrivés. Il a tiré en notre direction. On y est retourné avec mon cousin un an après. Là l’homme qui avait le fusil la première fois avait une barre en bois, il a cassé ma canne à pêche et nous a fait partir en nous disant de ne plus revenir sur place si on ne voulait pas finir dans l’eau. Une autre fois, mon grand-père avait un grand filet de poissons, les deux hommes nous ont menacés de mort en nous traitant de tziganes.”

Le second fils de Constantin Tomescu s’est aussi exprimé. “L’accusé avait déjà menacé mon père de le tuer s’il revenait. Il n’en a pas parlé à la police car il n’avait pas de permis de pêche et ne voulait pas d’ennuis. Mon père était une bonne personne, jamais il n’aurait fait de mal, c’était quelqu’un de bien. Il n’a pas fait de crime et on l’a tué pour des poissons. Vandy mérite de mourir en prison”.

Gabriel Ghelmegeanu, décrit comme un homme non-violent

L’épouse de Gabriel Ghelmegeanu, avec qui elle a eu deux enfants, a également témoigné à la barre ce mercredi. Son mari, “un homme bon et qui s’occupait bien des enfants, a travaillé dans le bâtiment. Il avait le cœur sur la main. Depuis son décès, je vis dans la tristesse et je suis dépressive. Je ne l’ai jamais vu violent. Il faut que l’accusé paie pour la tristesse et le malheur qu’il m’a infligés.”

Quant à la fille de la victime, elle déclare: “Je ne reverrai jamais plus papa. Il était un père, un ami, un conseiller. Il voulait que je sache que s’il mourait, il m’aimait et pensait toujours beaucoup à moi. Je ne l’oublie pas.”

De l’enquête de personnalité, il ressort que la victime était non-violente, cherchant toujours des compromis et alternatives.

La fille de l'accusé: "Il n'a pas dû avoir le choix"

Les proches de Francis Vandy ont à leur tour témoigné devant la cour d’assises. La fille unique de l’accusé évoque une enfance normale, un père fort investit dans son travail. “Il était droit, prônait la justice et la sécurité des citoyens. Je ne savais pas qu’il sortait toujours armé. Ce qui s’est passé est incompréhensible pour moi. Je ne cautionne pas son acte, mais cela a dû être une réaction à quelque chose de grave.

Il n’a pas dû avoir le choix et n’a pas pu imaginer les dommages collatéraux pour toutes les familles concernées. Je suis privée de mon père de par son acte et ce n’est pas simple.”

Un ancien collègue de l’accusé l’a par ailleurs présenté comme “un esprit libre et peu conventionnel”.

La démence fronto-temporale n'a pas évolué, déclare le médecin traitant

Le directeur de l’amicale de tir de Beaumont, où Vandy était inscrit depuis 2015, a été entendu. “Il faisait du tir sportif avec une arme de poing. Il est venu 40 fois en 2018 et, en 2019, 21 fois entre janvier et le jour des faits, le 28 août. Il était bon tireur et essayait de s’améliorer. Il s’attachait à faire des tirs groupés avec une arme de poing, un pistolet 22. Il avait sa place attitrée et venait en tenue de pêcheur, avec une parka de l’armée couleur kaki.”

Le président Gorlée s’est étonné du fait qu’une démence fronto-temporale ait été diagnostiquée à l’accusé en 2010 et que, malgré cela, le médecin de Vandy, reconnu invalide à 80%, a rédigé un certificat précisant que celui-ci était apte à pratiquer le tir.

Celui qui suit Vandy médicalement depuis 40 ans a donc été entendu. Il confirme avoir rédigé, en 2018, un certificat attestant que Vandy souffrait depuis 2010 de démence fronto-temporale, suivant le diagnostic d’un neurologue. Il confirme aussi avoir rédigé, en 2015 et à la demande de l’accusé, un certificat précisant qu’il n’y avait pas de contre-indication quant à la pratique du tir, malgré la démence évoquée. “On n’a jamais dit qu’il était complètement dément, il présentait juste des troubles. Et puis après 2010 il n’y a plus eu de signes d’évolution de démence. L’évolution n’a pas confirmé ce diagnostic.”