Double meurtre à Forchies-la-Marche: un appel reçu par Francis Vandy laisse planer le doute quant à la préméditation

Francis Vandy, ancien membre de la police judiciaire fédérale, a reconnu avoir tiré le 28 août 2019 à Forchies-la-Marche (Fontaine-l’Evêque) sur deux frères d’origine roumaine qui pêchaient au bord de son étang. Le procureur général Pierre Hustin a demandé la lecture des déclarations d’un témoin absent au procès, “capitales au moment d’aborder la préméditation”.

Un appel de 22 secondes avant le double homicide

Jean A. était déjà présent avec son chien lors d’un incident opposant Francis Vandy à des pêcheurs roumains présents à proximité de ses étangs en 2018, lors duquel l’accusé avait tiré au sol. Jean A., un riverain voisin de ces étangs, était un ami de Vandy, qui gardait un œil sur les lieux. Il a appelé l’accusé durant 22 secondes le soir du double homicide vers 20h. C’est l’épouse de Francis Vandy qui a décroché. Entendu sept fois après les faits, Jean A. déclare qu’il a juste appelé chez Vandy ce jour-là pour leur signaler son retour de vacances, le 25 août. Réentendu en octobre, il persiste à dire qu’il n’a pas averti Vandy de la présence des Roumains.

L’appel en question pourrait laisser penser que Jean A. a prévenu Vandy de la présence des pêcheurs clandestins au bord de l’étang.

À la suite de quoi l’ancien policier aurait pris la décision de se rendre sur place pour en découdre avec ceux qu’il avait déjà surpris à plusieurs reprises sur les lieux et qu’il soupçonnait de lui dérober des poissons de valeur.

Son ex-femme: "Les armes étaient son dada"

L’expert en analyses ADN a révélé la présence du profil ADN d’une des victimes sur le coup de pied et la patte d’une basket portée par Vandy le soir des faits. Des traces de sang appartenant à une des victimes ont été décelées sur le pantalon de l’accusé. Enfin, un mélange ADN incluant celui d’une des deux victimes a été trouvé sur une canne à pêche retrouvée au domicile de Vandy.

Une proche voisine de l’étang où se sont déroulés les faits, policière à la zone de police des Trieux, a entendu les coups de feu. “Nous étions sur la terrasse vers 20h/20h30. nous avons entendu deux ou trois coups de feu. Les enfants ont pensé à un feu d’artifice, mon mari à une partie de chasse. J’avais déjà vu la voiture des victimes à cet endroit quelques semaines auparavant.”

L’ex-femme de Vandy (le couple a divorcé en janvier dernier), a ensuite témoigné à la barre. Les déclarations de celle-ci ont varié au fil de l’enquête. Elle a en effet affirmé que le soir des faits, son mari avait regardé un dessin animé avec leur petite-fille avant d’aller se coucher. “Quand il a été arrêté, je me suis demandé ce qui se passait. La maison a été mise à sac. Je ne m’étais même pas rendu compte qu’il était sorti ce soir-là. Les armes étaient son dada, il en avait beaucoup à la maison. Juste après les faits, il était tout à fait normal. C’est dans son caractère. Je n’ai pas vu de sang sur les vêtements que j’ai lavés. Depuis, j’essaie d’oublier ces évènements très douloureux. ”

Deux balles dans la tête, à bout portant

Le jurés ont également entendu les explications des experts. Des constatations du légiste Beauthier, il ressort que Constantin Tomescu a reçu une balle en plein front, entraînant une fracture du crâne et une hémorragie cérébrale ne lui laissant aucune chance de survie. Gabriel Ghelmegeanu a été touché à la base de la narine gauche et est décédé d’une perforation de la carotide et d’une hémorragie cérébrale. Ces observations médico-légales sont compatibles avec les déclarations de l’accusé, selon le Dr Beauthier.

L’expert en balistique Chabotier précise pour sa part que le calibre du projectile utilisé était de 9 mm et que celui-ci a été tiré par un pistolet Glock, en contact direct avec la peau au moment du tir. Il s’agissait de balles expansives, semblables à celles utilisées par les forces de l’ordre et qui causent des dégâts plus importants qu’une balle ordinaire.

La démence fronto-temporale, une erreur médicale?

Alors que Vandy a invoqué à plusieurs reprises durant l’enquête une démence fronto-temporale, une variante de la maladie d’Alzheimer, qui aurait été diagnostiquée en 2010, les experts estiment que celle-ci est peu probable et ils évoquent “une erreur de diagnostic”. “Une pareille pathologie évolutive diagnostiquée il y a 13 ans aurait entraîné une dégénérescence et une confusion importante dans le chef de l’accusé”, or, il n’en est rien. Vandy est cohérent dans ses propos, notamment lors de la reconstitution, présente une mémoire normale, même s’il évoque des problèmes de mémoire immédiate.

Les tests effectués sur l’accusé ne révèlent pas d’altération de son rapport à la réalité. Il est présenté comme réactif voire colérique, impatient et tourné vers l’action. Mais aussi indépendant, détendu, à l’aise, ayant confiance en lui. Une certaine rigidité et une forte personnalité sont relevées. Un déclin cognitif léger lié à l’âge est enfin mentionné.