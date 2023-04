La vie de château en famille: nombreux éléments remarquables au château Bivort

Situé à Fontaine-l’Evêque, le château Bivort connaît encore et toujours une activité importante, au quotidien, puisqu’il est le centre de la vie fontainoise en sa qualité de maison communale. Un retour dans le temps est toujours d’actualité tant les boiseries des escaliers restent remarquables. Au niveau du premier étage, se situe le cabinet de la directrice générale de la commune. Elle semble renfermer de nombreux trésors à l’instar d’une carte cachée au plafond. Elle présente des médaillons qui ressortent les signes du zodiaque. Au fil du temps, 31 seigneurs et leurs épouses ont régné sur Fontaine. Le château relève de la propriété de la famille Hénin-Lietard jusqu’en 1956. Il fut en partie reconstruit après 1554. Ce château conserve néanmoins son enceinte du XIIIe siècle ainsi que sa chapelle sombre. D’autres éléments remarquables seront à découvrir, tels que la tour dite Bourienne ou les stucs des salons bleu et rose.