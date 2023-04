Sophie Mengoni occupera le siège de Paul Furlan au Parlement: à Fontaine, Sébastien Verstricht monte au collège

Sébastien Verstricht (PS) devient échevin en charge de l’Emploi, du Commerce, du Logement, du Tourisme et des Affaires économiques. ©D.R.

L’Échevine en charge de l’Emploi, du Commerce, du Logement, du Tourisme et des Affaires économiques quitte ses fonctions scabinales mais pas la politique fontainoise puisqu’elle demeurera conseillère communale. “Nous aurions préféré que la nouvelle prise de fonctions de Sophie Mengoni se fasse bien évidemment dans d’autres circonstances. Le sujet a été discuté en USC et conformément à la politique fontainoise il n’y a pas de cumul, donc Sophie Mengoni siégera pour la fin de la mandature au Gouvernement Wallon”, confie Marc Minneboo.

C’est Sébastien Verstricht, suivant en ordre de préférence qui reprendra les Échevinats de Sophie Mengoni jusqu’à la fin de la mandature. “Il n’y a pas de doute que Sébastien Verstricht sera suivi par Sophie Mengoni, qui ne sera pas loin puisqu’elle est toujours conseillère communale. ”

L’arrivée de la fontainoise au Gouvernement Wallon est également l’occasion de mettre la région en avant et de devenir acteur de premier plan. “Encore une fois, nous aurions préféré que tout cela arrive dans de tout autres circonstances. Sophie Mengoni sera une ambassadrice de choix pour Fontaine et la région. Elle sera au plus près des dossiers de même qu’un relais pour notre région. ”