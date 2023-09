Vol à Courcelles: "Je prêtais ma voiture à des copains"

D’abord, les images d’une caméra de surveillance permettent de voir sur un parking les occupants de la voiture volée. Ensuite, un témoin dénonce un agissement suspect: deux individus rôdent autour de la VW Golf avant de voir apparaître une Opel Corsa. La plaque d’immatriculation de la voiture révèle l’identité du propriétaire: Hamza. Celui qui fut membre de la "bande de La Lache" au moment des faits (en référence à la cité de la Lache à Roux et au climat d’insécurité régnant sur place) est condamné par défaut à un an de prison par le tribunal correctionnel.

En formant opposition au jugement, Hamza peut désormais se défendre devant le tribunal correctionnel ce vendredi matin. Et le jeune homme nie toute implication dans ce vol de voiture, malgré la présence de son Opel Corsa à proximité de la VW Golf. "J’allais à l’école à ce moment-là de manière régulière. Oui, j’avais une Opel Corsa et je l’utilisais pour me rendre à l’école", confirme l’opposant.

Ce dernier affirme également avoir eu la main sur le cœur en mettant à disposition sa voiture à tous. "Quand mes copains séchaient l’école, je leur laissais ma voiture. D’autres personnes aussi l’avaient. Il arrivait parfois qu’on me dépose à l’école et ils gardaient la voiture."

Strictement rien dans le dossier

Pour la défense, rien dans le dossier ne peut relier Hamza à ce vol: la police a confirmé qu’il n’était pas possible d’identifier à 100% Hamza sur les images de vidéosurveillance et la description physique fournie par le témoin pour les deux rodeurs ne correspond pas à Hamza. "Sans oublier la présentation de deux panels photo présentés au témoin qui ne reconnaît personne. Et son explication avec l’école n’est pas dénuée de crédibilité", ajoute Me Dumont. En résumé, il n’y a strictement rien dans le dossier et une présomption ne suffit pas à condamner quelqu’un. Un acquittement est donc plaidé.

Pour le substitut Bury, l’explication de la fréquentation scolaire est "peu crédible" puisque Hamza n’était pas l’élève le plus assidu à l’époque. "Il y a un faisceau d’éléments qui conduit directement à l’implication de Hamza dans les faits." La confirmation du jugement est requise. Décision le 27 octobre.