Attouchements, voyeurisme et fichiers pédopornographiques à Courcelles: le prévenu conteste tout

Directement après ce week-end, la maman de la mineure dépose plainte à la police après avoir été avertie du comportement de Frédéric. "Malade, elle a été prise par une toux et elle et son amie sont descendues voir le prévenu. Après avoir invité sa belle-fille à regagner l’étage, en assurant qu’il allait prendre soin de la victime, le prévenu a demandé à la mineure si elle avait déjà vu des parties intimes de garçon et si elle voulait toucher les siennes alors qu’il était en caleçon. Ensuite, il lui a caressé le sexe et tripoté cette dernière alors qu’elle lui a demandé trois fois pour retourner près de son amie", confirme Me Sanzot, l’avocate de la plaignante.

Aveux rétractés

Immédiatement après les faits, les deux familles se rencontrent par le plus grand des hasards sur le marché. Confronté aux dires de sa victime, Frédéric conteste le moindre geste déplacé en assurant "qu’il ne s’est rien passé de grave".

Mais au moment de son audition et de sa présentation devant le juge d’instruction, il avoue finalement son comportement déviant.

Ce mercredi matin, Frédéric change encore de version et conteste les faits devant la chambre à trois juges. Si l’homme avait fini par avouer la scène, c’était à cause "de la pression et de la fatigue accumulée après quinze heures d’audition."

D’autres accusations

Bien avant cette première scène problématique, le parquet est convaincu que Frédéric a usé de la même manière avec sa belle-fille via des câlins aux mains baladeuses sur les fesses de la jeune fille. Un épisode de voyeurisme, lorsque la jeune victime se douchait et qu’une ombre est apparue à la fenêtre de la salle de bain, est aussi reproché au beau-père. "Je suis très étonné d’entendre les dénonciations de ma belle-fille parce que c’est tout le temps elle qui venait vers moi pour faire des câlins. Et pour la salle de bain, c’est impossible de voir à travers la fenêtre. La police a procédé au test et constaté ce que je dis", affirme le prévenu qui explique cette dénonciation par la volonté de l’adolescente de séparer le couple.

Il est encore question de contestation quand le tribunal évoque les fichiers pédopornographiques téléchargés via l’ordinateur de Frédéric et découverts dans son disque dur. Là, le quadragénaire explique "que son matériel informatique a transité auprès de plusieurs clients dans le cadre de son job de l’époque".

La substitute Malorgio épinglé l’attitude "désagréable" du prévenu, passant des aveux aux contestations, et requiert une peine sévère de six ans de prison. À la défense, l’acquittement sur toute la ligne est demandé. Jugement en octobre.