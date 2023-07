L’horreur à Courcelles : au moins 34 chats abandonnés

Ils ont trouvé 34 chats errants, quasi-sauvages, et en mauvais état

D’abord appelés sur place pour des chats errants à stériliser – l’asbl a une convention avec la Commune de Courcelles – les Amis des Animaux se sont vite rendu compte que des dizaines de chats allaient se nourrir à une adresse. Quand ils sont intervenus, ils ont constaté que les locataires de la maison avaient été expulsés et avaient laissé derrière eux les chats. “Ça ne nous arrange pas, parce qu’ils auraient pu nous aider à les attraper. Je ne ferai aucun commentaire sur la vie privée de ces gens, mais c’est le même problème qu’on voit un peu partout avec les chats : les gens les nourrissent mais ne les stérilisent pas”, dit-il. “Et quand il y a 2 ou 3 chats non stérilisés, ils se reproduisent. Et si une bonne âme les nourrit, on passe rapidement à 20 ou 30 chats… C’est un problème pour la faune locale, les souris, les mulots, les oiseaux, mais aussi pour les chats eux-mêmes, d’autres animaux de compagnie, voire les humains. Parce qu’il y a des puces, des maladies, etc. Alors qu’il suffit de faire stériliser son animal.”

Les animaux capturés seront mis à l'adoption dans le refuge, si possible

En temps normal, quand l’association capture des chats sauvages, ceux-ci sont stérilisés et relâchés sur place. Ici, il y en a trop. “On en a récolté 34 minimum. Déjà, ils vont tous passer chez notre vétérinaire pour un check-up complet et une stérilisation. S’ils sont sauvages, on n’aura pas d'autre choix que de les relâcher, à un endroit qui sera discuté avec la Commune. S’ils sont sociables, par contre, on tâchera de les prendre au refuge pour les proposer à l’adoption. Tous les chatons resteront eux aussi au refuge avec les mamans.”

> Adoptions via https://lesamisdesanimaux.be/