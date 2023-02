Il est presque 13 h 30 et un quart d’heure plus tôt, la mineure a assisté à une scène traumatisante. “Elle séchait ses larmes et était en état de stress et de choc. Elle indique qu’un conducteur d’origine africaine s’est arrêté à sa hauteur pour lui demander la route. Elle s’est approchée et n’a pas su le renseigner. Elle a, par contre, remarqué que l’individu se trouvait nu sous sa veste”, précise la substitute Broucke.

Cet individu est, selon la justice, Rudy. Ce dernier fut finalement identifié quelques jours plus tard grâce à une minutieuse enquête des jeunes gens du quartier et du petit ami de la victime.

Condamné par défaut à 15 mois de prison, Rudy vient de former opposition au jugement et s’est expliqué ce vendredi matin sur la scène d’exhibitionnisme qui lui est reprochée. D’après lui, si la mineure a aperçu son sexe, c’est un terrible concours de circonstances. “J’avais enfilé un pantalon de training pour conduire ma femme au boulot à Charleroi. Puis, je suis revenu et j’ai fait un détour pour aller chez le “paki” chercher du tabac. Je fumais une cigarette dans la voiture quand un mégot de cigarette est tombé sur mon pantalon. Quand j’ai senti que ça brûlait, je me suis arrêté et j’ai retiré légèrement mon pantalon pour frotter la trace de mégot. Ensuite, j’ai vu la jeune fille à proximité”, détaille Rudy.

Le conducteur explique également être sorti de sa voiture, quand il a vu la mineure se diriger en courant vers le poste de police. “Je suis sorti quand je l’ai vu courir. Je pensais qu’il y avait quelque chose. Je n’ai pas imaginé une seule seconde qu’elle aurait vu mon sexe.”

Pour Me Brocca, conseil de Rudy, le dossier est loin d’être si évident que ça. Un acquittement au bénéfice du doute est requis. “Il n’est pas connu pour ce type de fait. Je peux comprendre que la jeune fille a été choquée par les faits. Mais l’interprétation effectuée par la victime de la scène n’est pas forcément synonyme de preuve. L’interprétation peut ne pas correspondre à la réalité”, insiste l’avocat carolo.