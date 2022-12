Courcelles: il se promène avec du spray lacrymogène

« Pour me défendre »

Sans surprise, donc, Louniss comparaît face à la justice ce vendredi matin pour s’expliquer sur ces détentions d’arme prohibée achetée sur Internet.

Comme de coutume dans ce type de dossiers, la légitime défense est invoquée par Louniss. "C’était pour me défendre. J’étais au courant que c’est une arme prohibée, mais à chaque fois j’ai cinq ou dix personnes qui viennent sur moi en guise de représailles. Je n’allais pas me laisser faire", confie le jeune homme âgé d’une vingtaine d’années, visiblement excédée d’être la cible de personnes connues de la justice. Mais aujourd’hui, le prévenu semble ne plus avoir besoin de son spray lacrymogène. "Tout le monde est en prison, donc je ne me fais plus attaquer."

Pour le parquet, une peine de 10 mois de prison doit être prononcée contre Louniss, déjà connu pour vols et stupéfiants. Que cela lui serve enfin de leçon. "Il doit comprendre et prendre les bonnes mesures parce que demain cela pourrait être un couteau, puis un meurtre et un procès devant une Cour d’assises", appuie la substitute Broucke. Sans avocat pour se défendre, Louniss demande à effectuer une peine de travail.

Jugement fin janvier.