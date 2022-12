Depuis, Nicolas Flammini et ses Courcellois ont signé quelques résultats intéressants, notamment la belle victoire à Péruwelz de dimanche dernier. Ils n’ont plus perdu depuis le 16 octobre et ont signé un 11 sur 15 de bon augure. Les Coqs sont sur la bonne voie et auront à cœur de le démontrer dans ce déplacement délicat, surtout en pleine semaine.

La rencontre de ce soir recèle aussi un réel intérêt pour le classement. En cas de succès, les Courcellois totaliseraient 15 points et remonteraient à la 12e place. De quoi aborder la deuxième partie de saison avec plus de sérénité.