DHL choisit Courcelles pour son « hub » hennuyer

D’ici l’été prochain (juin 2023), WDP leur construira donc un bâtiment flambant neuf à Courcelles, dans le zoning logistique. De 3 800 m2, cinq fois la taille de l’actuel. Il permettra de servir de hub pour tout le Hainaut. "Nous avons connu une croissance importante l’année passée, de près de 38%. Il y a évidemment l’e-commerce et les paquets apportés aux gens, mais BPost le fait déjà bien. C’est surtout au niveau du transport industriel qu’on a repris des parts de marché." Dans le biopharma surtout, avec la Belgique à la pointe dans le secteur des vaccins, mais aussi d’autres industries qui ont besoin de transporter des pièces ou des palettes dans le monde entier.

Le nouveau "DHL Express Service Center" s’installera donc le long de l’autoroute.

L’importante position centrale de Charleroi

La position centrale de Charleroi pour servir la Wallonie, avec la proximité des autoroutes, a amené le géant à s’installer à Courcelles. "Et j’ai une bonne nouvelle, a annoncé la bourgmestre locale, Caroline Taquin. Les voiries seront rénovées pour l’entrée de Courcelles et le zoning, Igretec va rénover les trottoirs et on a pu négocier le développement d’une ligne TEC vers le zoning pour les travailleurs."

Le bâtiment a été pensé pour réduire l’empreinte carbone – le groupe espère arriver à la neutralité totale d’ici 2050 – avec une isolation poussée, des pompes à chaleur plutôt que du gaz, des panneaux photovoltaïques (et des batteries) ainsi que des bornes de recharge pour les 60 camionnettes électriques qui équiperont le "service center". C’est WDP qui se charge de la partie immobilière, une société "familiale" (plus qu’à un tiers aujourd’hui) cotée en bourse, et qui mettra le site à disposition de DHL pour 15 ans au moins. "C’est une première en Wallonie pour DHL, et ce bâtiment servira de modèle pour les autres développements de notre client", se félicite Kristof De Witte, qui gère un portefeuille de 300 millions€ de bâtiments sur la partie francophone du pays. "Nous possédons aussi les bâtiments d’Oregon, Conway et DPD juste à côté, par exemple. Charleroi est central, c’est important pour nous d’être implantés ici."

Le DHL de Courcelles accueillera les 35 employés actuels de Gosselies, mais l’équipe sera amenée à grandir à 70 personnes d’ici trois ans. Ils traiteront dès 2023 près de 3 000 colis à la minute.