Séisme à Courcelles en division 1 Hainaut

C’est survenu ce soir, le groupe a provoqué une réunion. Le président était absent. C’est le comité qui a reçu les joueurs après l’éviction de leur entraîneur. "Le président n’était pas là, il est en vacances, je pense, explique un cadre du groupe. De toute façon, il n’y a aucune organisation depuis le début. Rien ne va. Cela ne fonctionne pas. Déjà l’éviction du coach, ce n’était pas juste. On est plus de dix à arrêter. On n’a pas envie de poursuivre de la sorte."