L’emblématique bâtiment du Trieu sera démoli sans permis

Le bâtiment du Trieu, construit dans les années 1900 et se trouvant eau bout de place Roosevelt, à Courcelles, entre l’école et la poste, ne tient plus debout."Ça fait presque un an que nous alertons, relançons, contrôlons, sécurisons pour éviter un drame. Je suis attachée au patrimoine, mais il ne vaudra jamais la vie de qui que ce soit, et certainement pas d’un enfant", explique la bourgmestre Caroline Taquin (MR). Elle annonce que, dès ce lundi 5 septembre, le bâtiment sera démoli.