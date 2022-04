Courcelles file vers le titre

Luigi Fiore connaît cette division et ses adversaires sur le bout des doigts."On s’attendait à un match âprement disputé contre Beaumont. Ce fut le cas. Mais on a su profiter de nos bons moments pour faire la différence."

Vaincre Mont-sur-Marchienne

Depuis le départ de Pierre Salme, dont le boycott du groupe fut la goutte d’eau qui a fait déborder le vase, les Courcellois ont trouvé leur second souffle."Il y a une bonne ambiance dans le noyau et on veut tous aller chercher ce titre. Il nous reste quelques finales à remporter pour faire le job. On a notre destin entre nos mains."

Une chose est certaine, contre la belle équipe de Mont-sur-Marchienne, les Courcellois risquent de livrer leur plus beau match. Les spectateurs présents pour l’occasion ne devraient pas s’ennuyer comme des rats morts."C’est une belle équipe qui aura à cœur de l’emporter. De notre côté, on ne devra pas se poser de question. La victoire sera notre unique but."