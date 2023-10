Châtelet: une marche au profit de Think Pink, ce 29 octobre

Le mois d’Octobre rose se poursuit, dédié plus que jamais à la sensibilisation au cancer du sein, et à la nécessité, notamment, de recourir à un mammotest régulier, dès l’âge de 50 ans. Ce dimanche 29 octobre, la Ville de Châtelet, et son service "Châtelet animé", organise une marche nature, en soutien à l’ASBL "Think Pink". Cette promenade, qui pourra se prolonger par un goûter et des moments de sensibilisation, démarrera de la Maison de la Poterie, rue général Jacques, à Bouffioulx, dès 14 heures. La participation à la balade est gratuite mais il est demandé de s’inscrire, au 071/39 51 77 ou via le courriel tourisme@chatelet.be .