Châtelet: un bel exemple de "service citoyen" au coeur de la bibliothèque Henri Mathelart

Pour rappel, le service citoyen propose "aux jeunes de tous horizons, entre 18 et 25 ans, de s’engager dans des projets utiles à la collectivité, de s’investir pour une période de six à douze mois, à temps plein, tout en bénéficiant d’un programme de sensibilisations citoyennes et de nombreuses rencontres". Le projet a séduit la Ville de Châtelet puisque depuis quelques jours, la bibliothèque publique Henri Mathelart compte un nouveau membre de son équipe, issue de la semaine d’intégration de la Promotion de Charleroi du service citoyen en cours.

Originaire de Châtelet, Selena Concas est âgée de 23 ans et s’inscrit donc dans la dynamique de la bibliothèque publique châtelettaine, où elle est prête à remplir plusieurs missions. C’est l’annonce d’un heureux événement qui l’a incitée à se lancer dans le service citoyen. Elle avoue: "Étant enceinte, je me doutais qu’aucun employeur potentiel ne voudrait m’embaucher dans l’immédiat. Et quand j’ai reçu un courriel présentant le service citoyen, je me suis dit "Pourquoi pas ?" et je me suis engagée dans le processus". Et la voici donc en pleine action, dans un domaine lié à la collectivité et à la citoyenneté. Diplômée en coiffure, Selena a déjà effectué plusieurs jobs dans divers secteurs, avant de s’embarquer au sein de la bibliothèque Henri Mathelart. Ici, sa prestation est établie à 28 heures par semaine. Elle souligne les principaux avantages qu’elle rencontre dans cette mission, et qui sont souvent mis en avant, depuis dix ans, par les promoteurs du service citoyen: "Cela me permet d’engranger de l’expérience, de faire de nouvelles rencontres et d’avoir une ligne supplémentaire sur mon CV, tout en ayant une rétribution financière". Le site https ://service-citoyen.be concentre toutes les informations pratiques pour les jeunes adultes, âgés de 18 à 25 ans, qui voudraient, à leur tour, tenter cette expérience.