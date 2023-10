Châtelet: reprise dans le calme au Delhaize de Bouffioulx, de grands travaux sont annoncés pour 2025

C’est le 7 août dernier que le Delhaize Le Lion de Bouffioulx était annoncé comme prêt à passer en gestion indépendante. Le nom de son repreneur était alors dévoilé: Benoît Barbier, qui a tout connu, ou presque, de Delhaize, de l’intérieur: "J’ai travaillé pendant 21 ans pour Delhaize. J’ai été employé, en magasin intégré et en magasin affilié. Avant de me lancer dans ce nouveau défi, j’étais responsable des enseignes Proxy Delhaize pour la zone sud du pays".

Dans ce contexte de reprise finalement calme et serein, il évoque les deux facettes du changement qui peuvent continuer à interpeller le grand public. Pour les consommateurs, d’abord: "Pour le client, l’idée porteuse, c’est d’offrir plus de services, plus de disponibilités des collaborateurs, avec des horaires adaptés et une plus forte présence de produits locaux". Benoît Barbier le révèle: dans le courant de ce mois de décembre, le Delhaize Bouffioulx va commencer à assurer une ouverture le dimanche. "Au-delà, toutes les technologies restent en place, telles que le quick-scan ou le self-pay. Et nous gardons un atelier de boucherie, un atelier de poissonnerie et un atelier de boulangerie en interne".

Pour les collaborateurs du magasin, ensuite: "Je confirme ce que Delhaize avait déjà indiqué en août dernier: toute l’équipe est reprise, aux mêmes conditions de travail que ce que chacun connaissait au sein de Delhaize".

Nouveau magasin annoncé pour la mi-2025

Une interrogation subsiste: pourquoi le repreneur a-t-il jeté son dévolu sur l’enseigne de Bouffioulx plutôt que l’un des autres Delhaize appelés à passer en gestion indépendante ? "Je pense que la situation géographique du magasin est idéale. J’ai aussi été attentif à la volonté de la Ville de Châtelet de redéployer ce site au niveau local, notamment avec les développements annoncés sur le site voisin des anciennes usines De Cock".

Benoît Barbier regarde dès lors déjà plus loin: "Nous avons le projet, pour 2025, de reconstruire le magasin. Pour la mi-2025, nous serons dans un nouveau bâtiment, de taille similaire, qui se trouvera à côté du Delhaize actuel". Il conclut: "Le site du magasin actuel fera l’objet d’un développement commercial". Sous quelle forme ? Promu par qui ? Avec quelles enseignes ? Voilà des questions qui attendront. Ce mercredi matin, à Bouffioulx, chacun, repreneur, collaborateurs et clients, entame surtout une nouvelle journée, dans un Delhaize devenu indépendant, dans le calme, et sous le soleil.