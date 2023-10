Châtelet: la Biennale d'art Baron Pierre Paulus investit la Maison de la Poterie, du 28 octobre au 12 novembre

C’est donc assez naturellement que son nom a été invoqué, par la Ville de Châtelet, dès 1997, pour baptiser une nouvelle Biennale d’art, qui vise la promotion des talents de la région. La nouvelle édition de ce rendez-vous commencera ce 28 octobre, pour se clore le 12 novembre. Le public découvrira les œuvres de seize artistes, à la Maison de la Poterie, à Bouffioulx, de 8h à midi et de 13h à 17h en semaine et de 13h à 17h les week-ends. Des fermetures sont programmées les 1, 2 et 11 novembre. Les artistes sélectionnés pour cette Biennale incluent Lucie Antoine, Françoise Dauchot, Éric Juzen, Othmane Mekki-Berrada, Mathilde Remy ou Julien Wallemacq.