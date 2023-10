Châtelet: retour de la Nuit de l'Obscurité, le 14 octobre

En matière de pollution, il y a longtemps que l’on sait que la pollution environnementale et atmosphérique entraîne des effets délétères pour l’Homme et la planète. Plus récemment, on a pris conscience des dégâts causés par la pollution sonore, notamment sur la santé au quotidien. Moins évoquée, la pollution lumineuse peut, elle aussi, impacter le bien-être des humains, en dégradant leur sommeil, par exemple, mais elle perturbe aussi grandement les cycles de vie des animaux nocturnes.